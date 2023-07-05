МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг ПАО АФК "Система" на уровне ruAA- со стабильным прогнозом, следует из релиза агентства. Польша возглавила один из европейских рейтингов, который ей не понравится

"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности холдинговой компании ПАО АФК "Система" на уровне ruAA-. Прогноз по рейтингу — стабильный… Инвестиционная стратегия холдинга, основой которой является системное развитие и масштабирование активов, а также оперативная адаптация под текущие рыночные и геополитические условия, обеспечивает планомерный и органический рост инвестиционных активов корпорации", — говорится в пресс-релизе.

Агентство отмечает, что кредитный портфель корпорации высоко диверсифицирован и представлен преимущественно облигационными займами. Оценки текущей ликвидности и достаточности денежного потока на горизонте 18 месяцев находятся на высоком уровне ввиду наличия высоко ликвидных активов в портфеле корпорации. Также агентство не выделило существенных рисков рефинансирования предстоящих обязательных платежей по долгу в силу значительного объема свободных к выборке кредитных линий, превышающих в несколько раз годовую сумму предстоящих погашений.

Кроме того, агентство указывает на умеренно-высокую диверсификацию инвестиционного портфеля корпорации по активам: доля крупнейшего объекта вложений составила 29% в структуре активов на 31 декабря 2022 года и 57,9% — в структуре дивидендного потока за 2022 год.

"Агентство продолжает оценивать валютные риски корпорации как низкие. Все долговые обязательства номинированы в рублях, а также отличаются высокой диверсификацией по кредиторам. Агентство позитивно оценивает качество корпоративного управления, риск-менеджмента, а также высокую информационную прозрачность в отношении раскрытия финансовой информации", — говорится в сообщении.