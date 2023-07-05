"Эксперт РА" подтвердило рейтинг АФК "Система" на уровне ruAA- со стабильным прогнозом
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг ПАО АФК "Система" на уровне ruAA- со стабильным прогнозом, следует из релиза агентства.
"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности холдинговой компании ПАО АФК "Система" на уровне ruAA-. Прогноз по рейтингу — стабильный… Инвестиционная стратегия холдинга, основой которой является системное развитие и масштабирование активов, а также оперативная адаптация под текущие рыночные и геополитические условия, обеспечивает планомерный и органический рост инвестиционных активов корпорации", — говорится в пресс-релизе.
Агентство отмечает, что кредитный портфель корпорации высоко диверсифицирован и представлен преимущественно облигационными займами. Оценки текущей ликвидности и достаточности денежного потока на горизонте 18 месяцев находятся на высоком уровне ввиду наличия высоко ликвидных активов в портфеле корпорации. Также агентство не выделило существенных рисков рефинансирования предстоящих обязательных платежей по долгу в силу значительного объема свободных к выборке кредитных линий, превышающих в несколько раз годовую сумму предстоящих погашений.
Кроме того, агентство указывает на умеренно-высокую диверсификацию инвестиционного портфеля корпорации по активам: доля крупнейшего объекта вложений составила 29% в структуре активов на 31 декабря 2022 года и 57,9% — в структуре дивидендного потока за 2022 год.
"Агентство продолжает оценивать валютные риски корпорации как низкие. Все долговые обязательства номинированы в рублях, а также отличаются высокой диверсификацией по кредиторам. Агентство позитивно оценивает качество корпоративного управления, риск-менеджмента, а также высокую информационную прозрачность в отношении раскрытия финансовой информации", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/state_regulation/20230705/841010299.html