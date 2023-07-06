МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Стратегическое значение Арктики для всего мира понятно — это и ресурсы, и экология, и безопасность. Но для обычных граждан неизведанный регион тоже несет немало интересного и полезного, рассказала агентству "Прайм" декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева. В МИД прокомментировали данные о подготовке США к конфликтам в Арктике

Во-первых, в Арктике уже прокладываются уникальные туристические маршруты — и плато Путорана, и морские круизы, и туры за северным сиянием, и Териберка — зимних форматов масса. Это может быть интересно с точки зрения экологического, познавательного туризма, да и просто тем, кто не любит жару, пояснила она.

Во-вторых, на долю Арктики приходится около 20 процентов валового национального продукта, а значит это еще и источник занятости — прямой или косвенной. На добываемых там ресурсах зиждется значимый спектр экономики, это источник дохода целых городов, причем даже в неарктических регионах.

Не будем забывать и сегмент научных исследований, которые многих манят в силу необычности, уникальности и неизведанности. В Арктике можно открыть не меньше, чем в космосе. И этим, как мы видим, активно интересуются ученые из других стран. Например, для Индии это важно с точки зрения прогнозирования муссонов, влияния на климат. А Бразилию интересует Арктика с точки зрения сотрудничества в области технологий глубоководного бурения.