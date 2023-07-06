МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Доходы Федерального казначейства РФ за 2022 год вдвое превысили прогноз и составили 520,9 миллиарда рублей, следует из отчета Счетной палаты по итогам проверки исполнения бюджета ведомством в прошлом году. Счетная палата раскрыла объем резервного фонда правительства России

"Доходы, администрируемые Федеральным казначейством, зачислены в федеральный бюджет в сумме 520 911 019,1 тысяч рублей, что на 257 413 285,5 тысяч рублей (в 2 раза) превышает прогноз доходов на 2022 год", — сообщает Счетная палата. В контрольном ведомстве пояснили, что такие показатели были обеспечены за счет доходов по остаткам средств на счетах федерального бюджета и за счет их размещения.

При этом, как отмечают аудиторы, расходы ведомства составили 63,2 миллиарда рублей (99,9% сводной бюджетной росписи). Неисполненные бюджетные назначения составили 43,6 миллиона рублей, основной их объем связан с нарушением сроков выполнения работ подрядчиками.

В рамках проверки аудиторы обнаружили восемь нарушений и восемь недостатков, из которых четыре нарушения и четыре недостатка были устранены в ходе проведения контрольного мероприятия. Как отмечают в Счетной палате, по сравнению с предыдущим годом общее количество выявленных нарушений и недостатков сократилось на 20%.

В частности, аудиторы установили невыполнение порядка соблюдения национального режима при проведении закупок.

"В ходе проверки были установлены факты несоблюдения порядка ведения бюджетного учета, которые привели к искажению данных бюджетной отчетности Федерального казначейства на сумму более 1 миллиарда рублей в части стоимости нематериальных активов на конец года. В ходе контрольного мероприятия нарушение было полностью устранено. С учетом корректировки бюджетная отчетность обеспечивает достоверное и объективное представление о финансовом положении Федерального казначейства по состоянию на 1 января 2023 года", — рассказала также аудитор Светлана Орлова, которую цитирует Счетная плата.

Аудитор отметила, что Федеральное казначейство оперативно реагирует на замечания и работает над устранением нарушений.