МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Доходы Минфина России в 2022 году отстали от плана на 76,6% при этом расходы были исполнены на 97,2% от плана, следует из отчета Счетной палаты по итогам проверки исполнения бюджета министерством в прошлом году. В АКРА оценили идею Минфина снизить госрасходы на десять процентов

"В отчетном году объем доходов по Минфину России составил 99,3 миллиарда рублей — 23,4% от планового показателя. Уменьшение поступлений связано в основном со снижением доходов от управления ФНБ, в связи с непоступлением ранее прогнозируемых дивидендов по акциям российских кредитных организаций", — сообщает контрольное ведомство.

В Счетной палате также добавляют, что расходы были исполнены на уровне 97,2% (9,5 триллиона рублей). При этом, как отмечают аудиторы, неисполненные назначения в сумме 271,5 миллиарда рублей (2,8%) связаны в основном с неиспользованием зарезервированных средств.

Кроме того, как сообщается по итогам проверки, дебиторская задолженность по Минфину России уменьшилась за год на 947,1 миллиона рублей (на 44,9%) и составила 1,2 миллиарда рублей, а кредиторская задолженность уменьшилась на 60,2 миллиона рублей, или на 44,3%, и по состоянию на 1 января 2023 года составила 75,5 миллиона рублей.

Аудиторы также сообщили, что в ходе проверки Счетная палата отметила ряд недостатков, допущенных Минфином при исполнении бюджетных полномочий по организации составления и исполнения федерального бюджета. Так, например, проверка выявила недостатки в прогнозировании и исполнении доходов федерального бюджета, недостатки ведения реестра расходных обязательств Российской Федерации, ведения сводной бюджетной росписи, а также недостаточность нормативно-правового регулирования бюджетного учета.

Тем не менее по итогам проверки бюджетная отчетность ведомства признана достоверной. "Бюджетная отчетность Минфина России за 2022 год отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 1 января 2023 года", — сказал директор Сводного департамента аудита федерального бюджета Вадим Дубинкин, которого цитирует Счетная палата.