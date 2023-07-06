МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. В 2022 году в государственную казну России поступили невыясненные платежи в размере 17,3 миллиарда рублей, следует из доклада Счетной палаты об исполнении бюджета в Минфине. Об этом пишут "Известия". Доходы Минфина России отстали от плана на 76,6 процента

Отмечается, что за 2022 год в бюджет в целом поступило 245 видов доходов, которые не были учтены в прогнозе, за исключением доходов, полученных за рубежом.

Вместе с тем во многие неучтенные поступления вошли платежи по НДФЛ с суммы выше 5 миллионов рублей. Они принесли бюджету 10 миллиардов рублей. Также список пополнили доходы от акциза на жидкую сталь, составившие 4,9 миллиарда рублей, и возвратов остатков трансфертов прошлых лет из внебюджетных фондов — 3,7 миллиарда рублей.

Как сообщает издание, Минфин провел работу по установлению вида и принадлежности доходов. В результате сумма уточнений составила 879,1 миллиона рублей, в том числе по невыясненным платежам — 21,2 миллиона рублей.