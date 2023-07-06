МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Число вакансий в различных отраслях российской промышленности выросло по итогам первого полугодия в 1,5 раза, наиболее востребованы квалифицированные рабочие и инженерно-технические сотрудники, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Число рабочих мест в частном секторе США в мае выросло лучше прогноза

"Наиболее высокие темпы роста спроса на персонал по итогам первого полугодия фиксируются в промышленности: вакансий стало больше в 1,5 раза. Наиболее востребованы квалифицированные рабочие (слесари, операторы станков, монтажники), инженерно-технические работники (ИТР) (технологи, конструкторы, наладчики) и мастера цехов", — говорится в исследовании о том, как изменился российский рынок труда за полгода.

В нем также указано, что на 39% выросло количество вакансий в строительстве.

"Особенно востребованы среди рабочих машинисты спецтехники, электромонтажники, отделочники, среди ИТР — инженеры ПТО, проектировщики, сметчики", — говорится в исследовании.

По его результатам также выяснилось, что сезонное увеличение вакансий наблюдается в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса (+46%).

"Наиболее высоким спросом пользуются повара различных специализаций, кухонные работники и официанты", — говорится в материалах.