С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. Рост экономики возможен в условиях достаточных инвестиций, которые можно обеспечить лишь при умеренном уровне ключевой ставки, недостижимом в условиях высокой инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на финансовом конгрессе ЦБ РФ. Набиуллина назвала причины текущего ослабления курса рубля

"У нас иногда говорят — рост или инфляция. И рост, и низкая инфляция. Не будет роста, связанного с инвестициями, если не будет умеренных долгосрочных ставок, а умеренных долгосрочных ставок не бывает на базе высокой инфляции. Они бывают только на базе низкой, предсказуемой инфляции", — объяснила Набиуллина.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.