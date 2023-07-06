МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Инфляция стала тяжелым бременем для экономик многих стран мира — от США до Австралии, а политики оказались не в силах взять рост цен под контроль, пишет New York Times. Набиуллина сравнила частоту инфляционных шоков в России с другими странами

Сильнейший за последние годы всплеск инфляции во многих странах с развитой экономикой во большинстве своем стал следствием пандемии коронавируса.

Государства поднимают процентные ставки, однако им нужно помнить, что слишком резкие движения могут лишь усугубить инфляцию. Для крупных экономик мира цены растут слишком быстро, и политикам никак не удается взять их под контроль.

Руководители крупнейших центральных банков Северной Америки, Европы и других стран недавно заявили, что ожидают дальнейшего повышения ставок, поскольку инфляция хоть и замедляется, но все равно превышает типичные целевые показатели около двух процентов.

ФРС США подняла ключевую ставку до уровня чуть выше пяьт процентов с почти нулевых показателей в марте 2022 года и собирается повысить ее еще дважды до конца 2023-го.

В Европейском центральном банке, который определяет экономическую линию для 20 стран, использующих евро, также ожидают дальнейшего повышения ставок, и без того достигших рекордного уровня с 2001 года. Банк Англии недавно удивил инвесторов, подняв ставку в 13-й раз до отметки, превышающей ожидаемую.

В США инфляция существенно выросла в 2021 году, но снизилась быстрее, чем во многих странах Европы. Отчасти это связано с тем, что последняя в большей степени подвержена последствиям российско-украинского конфликта, который взвинтил цены на продовольствие и энергоносители.

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