МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Никакой речи об оптимизме в отношении продления зерновой сделки не идет, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. В МИД подчеркнули коммерческий характер зерновой сделки

"Нет, никакого оптимизма здесь нет", — сказала она.

Ранее ведомство заявило, что оснований для продления черноморской инициативы, истекающей 17 июля, нет.

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности.

Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.