МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Рассчитывать на честное разбирательство по делу о транзите газа между "Газпромом" и "Нафтогазом" в западных юрисдикциях не приходится, тратить средства и усилия на него не имеет смысла, такое мнение высказал в комментарии РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. "Газпром" назвал разбирательство с "Нафтогазом" бессмысленным

Поставки российского газа через Украину с мая 2022 года сократились в 2,5 раза от гарантированного объема – до 40–42 миллионов кубометров в сутки. Тогда Украина прекратила прием газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Так для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" тогда заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита оплачены.

В результате снижения поставок "Нафтогаз" подал в международный арбитражный суд просьбу об арбитраже против "Газпрома". Украинская компания требует оплаты неоказанных услуг по соглашению о транзите газа от 2019 года. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в сентябре 2022 года сообщил, что компания не откажется от разбирательства, несмотря на риск попасть под российские санкции. Глава "Газпрома" Алексей Миллер 6 июля заявил, что арбитраж с "Нафтогазом" и участие в процессе бессмысленно в условиях волны русофобии в Европе.

"Я думаю, что рассчитывать на какое-то честное и справедливое разбирательство в западных юрисдикциях в настоящий момент не приходится. Эти вопросы так или иначе будут решаться в рамках и на базе принципов послевоенного мироустройства. Поэтому тратить средства и усилия на этот арбитраж не имеет особого смысла", – считает Гривач.

Собеседник агентства добавил, что угроза прекращения транзита и сокращения поставок в Европу "в силу той или иной причины давно висит в воздухе". Пока, полагает Гривач, она не материализовалась в первую очередь в силу "колоссальных дипломатических усилий со стороны Европы".

"Арбитраж – дополнительный фактор риска для и так хрупкого статус-кво", – заключил он.