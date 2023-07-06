МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Цены на импортные алкоголь и продукты в российских ресторанах пока массово не поднимались из-за падения рубля, однако алкоголь может подорожать уже в июле, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли. Цены на газ в Европе снизились на фоне вялого спроса

Ранее в четверг курс евро на Московской бирже краткосрочно подскакивал выше 102 рублей, курс доллара поднимался выше 93 рублей — оба впервые с марта 2022 года.

"На текущий момент цены на импортный алкоголь в ресторанах-франчайзи "Якитория" не выросли. Но повышение может произойти уже в июле, поскольку наибольшее влияние на стоимость закупки импортного алкоголя оказывают курсы доллара и евро, а они выросли на 10% за последний месяц", — сказал директор по развитию компании-владельца бренда "Якитория" Александр Муратов.

"С некоторыми поставщиками у нас есть соглашения о том, что цены не могут вырасти более чем на 10% в год. Но это относится к пиву и безалкогольным напиткам. Что касается крепкого импортного алкоголя и вин, то здесь стоимость закупки волатильна и напрямую зависит от актуального валютного курса. Тем не менее, на текущий момент наши поставщики не объявляли о повышении цен", — добавил Муратов.

Не поднялись цены пока и в ресторане "Матрёшка". "Мы будем реагировать аналогично рынку. Заранее ничего повышать не будем. Цены будем корректировать, основываясь на закупках по факту получения алкогольной продукции по новым ценам. Импортные продукты не используем. Надеюсь ситуация стабилизируется в ближайшее время", — сказал РИА Новости управляющий заведения Сергей Меркулов.

Муратов также рассказал о том, что в "Якитории" уже наблюдают рост цен на некоторые импортные продукты, в частности морепродукты — креветки, мидии. "Вместе с нашими партнерами-франчайзи мы придерживаемся политики сдерживания роста цен, и повышение стоимости блюд в ресторанах в ближайшее время не планируется. У наших партнеров-франчайзи есть разные поставщики, с которыми постоянно ведутся переговоры для того, чтобы приобретать продукты по минимально возможной цене. Эти усилия позволяют нам сдерживать цены на наши блюда, не уменьшая порции и сохраняя качество", — указал он.

"Любое колебание курса отражается на стоимости импортного алкоголя, так как его покупают за доллары и евро. С импортными продуктами то же самое. Цена выше на входе в рестораны и, соответственно, выше отпускная стоимость. Подорожание идет пропорционально росту. Все будет расти, но не в один день. Рестораны так не работают. Цены повышаются в них в течение нескольких месяцев. Ну и доллар тоже растет давно, и цены потихоньку меняются. Кто-то уже поменял, кто-то поменяет завтра, а кто-то через пару месяцев", — сказал омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.