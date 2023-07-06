МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Аналитический центр "Совэкон" повысил прогноз экспорта пшеницы РФ в 2023-2024 сельскохозяйственном году (начался 1 июля) на 1,5 миллиона тонн, до 47,2 миллиона тонн, учтя торговые данные российских поставщиков, говорится в материалах центра. Пошлина на экспорт пшеницы вырастет с 5 июля

"Прогноз экспорта пшеницы в сезоне 2023-2024 был повышен с 45,7 миллиона тонн до 47,2 миллиона тонн, кукурузы — с 4,3 миллиона тонн до 4,5 миллиона тонн, зерна в целом — с 57,2 миллиона тонн до 58,9 миллиона тонн. Оценка экспорта ячменя осталась на уровне 5,2 миллиона тонн", — говорится в материалах.

Оценки были пересмотрены в сторону повышения после анализа торговых данных, который показал. что в некоторых случаях российские поставки были выше, чем сообщалось ранее. "Совэкон" ожидает, что отгрузки пшеницы в июле 2023 года составят 3,6-3,9 миллиона тонн против 2,5 миллиона тонн год назад и 2,8 миллиона тонн в среднем.

По предыдущему сезону, 2022-2023 сельхозгода, оценка экспорта пшеницы была повышена на 2,2 миллиона тонн, до 46,6 миллиона, ячменя и кукурузы — на 0,2 миллиона, до 4,3 миллиона тонн и до 5,4 миллиона. Оценка по экспорту зерна в целом увеличена с 55,7 миллиона тонн до 58,3 миллиона тонн.

"По итогам сезона 2022-2023 можно утверждать, что российская инфраструктура уже может переработать около 60 миллионов тонн зерна. Увеличение оценок за сезон 2022-2023 до нового рекорда привело к более оптимистичной оценке экспорта в новом сезоне. Переходящие запасы на новый сезон рекордно высоки, общее предложение, даже с учетом сокращения нового урожая, сократится незначительно, инфраструктура продолжает расширяться, и отгрузки в начале нового сезона, вероятно, будут высокими", — пишут эксперты.

Минсельхоз РФ в завершившемся сезоне 2022-2023 оценивает экспортные поставки зерна в объеме более 55 миллионов тонн, в том числе около 45 миллионов тонн по пшенице, а экспортный потенциал по зерну в новом сельхозгоду (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) — 50-55 миллионов тонн.