С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл — ПРАЙМ. Московская биржа должна быть уравнена в правах с банковскими брокерами и получить дополнительные возможности на внебиржевом рынке, в частности, торговать в субботу и воскресенье, если подобная практика будет нарастать у профучастников, сказал первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин журналистам в кулуарах Финансового конгресса. Глава набсовета Мосбиржи призвал проявить заботу к иностранным инвестициям

Ранее 24 июня, в субботу, когда торги на организованном рынке Московской биржи не проводились, российские акции на внебиржевой площадке "Тинькофф Инвестиции" падали утром на 2-7% до момента остановки торгов.

"(Некоторые профучастники — ред.) используют внебиржевые механизмы (для торгов фининструметами — ред.). Участники имеют право в рамках текущего законодательства, оно им такую возможность предоставляет. Вы помните по интернационализации были приняты соответствующие поправки осуществлять торговлю иностранными бумагами либо валютой вне организованных торгов. Здесь ничего такого необычного нет",- сказал Чистюхин.

"Другое дело, что мне кажется, что если такая практика будет расти, то нам нужно подумать, чтобы выравнять самих организаторов торгов в своих правах, делать примерно то же самое, что делают сегодня профучастники для того, чтобы выравнять их правовое положение, их бизнес-возможности", — добавил первый зампред ЦБ.

Он указал, что речь не идет о запуске организованных торгов в выходные дни.

"Мосбиржа сможет торговать тогда, когда установит своим регламентом. В принципе, это может быть и суббота, и воскресенье. Я говорил о том, что Мосбиржа тоже должна получить дополнительные возможности по торговле вне рамок организованных торгов. То есть по большому счету она должна получить те же самые права, часть прав, которые имеют банки с брокерской лицензией, которые сегодня это делают",- сказал он.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.