МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Размер льготного кредита по программе сельской ипотеки увеличен с трех миллионов рублей до шести миллионов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Правительство хочет изменить механизм инвестиционного налогового вычета

"Сельская ипотека" заработала с 2020 года, а в 2022 году правительство сделало программу бессрочной.

"Возрастает размер льготного кредита с трех до шести миллионов рублей для жителей тех субъектов РФ, которые применяют этот механизм" — сказал Мишустин на совещании с правительством.

Граждане также смогут взять кредит на покупку квартиры в многоэтажном доме в опорных населенных пунктах. Там в ускоренном темпе станет создаваться востребованная гражданами инфраструктура, отметил премьер. Кроме этого, у сельских жителей появится возможность взять льготную ипотеку на строительство жилого дома своими силами с использованием готовых домокомплектов.