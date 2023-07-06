МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина положительно оценила идею по созданию в стране Персидского залива международного расчетного хаба в обход SWIFT. ЦБ может повысить прогноз по прибыли банков, заявила Набиуллина

Ранее в четверг в ходе сессии Финансового конгресса Банка России глава ВТБ Андрей Костин предложил создать новую систему расчетов в обход SWIFT и западных финансовых институтов. Программа создания такой системы включает в себя четыре пункта: замену SWIFT на новую систему обмена банковскими сообщениями, замену прямых корреспондентских отношений на горизонтальные связи между банками, создание нового международного депозитарного хаба, возможно, в одной из стран Персидского залива, и создание новых инструментов привлечения капитала.

"Что касается депозитарного хаба, создания депозитарного хаба, такого регионального, международного, мне кажется, — это очень хорошая идея. Конкретику надо обсуждать вместе с рынком, вместе с партнерами, будет ли интерес по созданию этого хаба, и в чем он может заключаться", — сказала Набиуллина на пресс-конференции в четверг в ответ на просьбу прокомментировать идею Костина.

"Но идея, на мой взгляд, очень продуктивная для дальнейшей ее проработки, именно для развития международного рынка капитала. Мы в большей степени в последнее время говорили о международных платежах и расчетах, потому что это самая острая тема, но, конечно, сохраняя открытость экономики, открытость финансового сектора, необходимости привлечения инвестиций… вся инфраструктура развития рынка капитала требует внимания", — продолжила она.