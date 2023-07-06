С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. Некоторые банки РФ считают перспективной идею работать в рамках объединения, это способ для их долгосрочного выживания, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Набиуллина рассказала, когда ЦБ будет вмешиваться в валютный рынок

"Что касается банковских объединений, мы обсуждаем с банками. Действительно банкам нужно осознать эту идею. Это в некотором смысле поделиться частью своего суверенитета в обмен на то, что вы можете пользоваться коллективными какими-то услугами и сервисами. Не все к этому готовы. Хотя моя встреча с банкирами, не так давно, показала, что некоторые видят эту идею перспективной… На мой взгляд, у них есть выбор: либо все больше издержек направлять на обеспечение требований, связанных с информационной безопасностью, с цифровизацией, это все равно затраты… не все могут это себе позволить. Поэтому способ объединения… на мой взгляд — это способ для долгосрочного их выживания", — сказала она журналистам в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.

В прошлом году ЦБ предложил создать в стране объединение банков, при котором небольшие финучреждения будут присоединяться к крупным без выкупа долей.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.