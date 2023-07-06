МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг снижаются более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет к евро перед рядом макроданных по США

По состоянию на 18.34 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 1,38%, до 33 815,72 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,47%, до 13 589,23 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,26%, до 4 391,83 пункта.

Днем ранее был опубликован протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Так, в документе сказано, что регулятор считает целесообразным дальнейшее повышение ставки в 2023 году ввиду высокой инфляции. Кроме того, Федрезерв ожидает начала рецессии в американской экономике позднее в 2023 году, прогнозируя сокращение ВВП страны в четвертом квартале этого года и первом квартале 2024 года.

Также рынки оценивают макростатистику, опубликованную ранее в четверг. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 1 июля, выросло на 12 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 248 тысяч, хотя аналитики ожидали роста показателя лишь до 245 тысяч с первоначального значения предыдущей недели в 239 тысяч. Теперь министерство оценивает показатель прошлой недели в 236 тысяч.

"Сила американского рынка труда почти невероятна, и это должно еще больше вытеснить любую вероятность возможной рецессии в США", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс главный инвестиционный директор Horizon Investments Скотт Ладнер (Scott Ladner). "Но это также должно вытеснить с рынка любые надежды на снижение ставки ФРС в 2023 году", — заключил эксперт.