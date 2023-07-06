МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в четверг вечером после публикации макроэкономических статданных по США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США снизились более чем на один процент

По состоянию на 19.20 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 10,85 доллара, или на 0,56% — до 1 916,15 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 2,05% — до 22,918 доллара за унцию.

Число рабочих мест в частных компаниях США в июне увеличилось на 497 тысяч, что оказалось намного выше прогноза — аналитики ждали роста показателя лишь на 228 тысяч. В то же время число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 1 июля, выросло на 12 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 248 тысяч. Аналитики ждали роста до 245 тысяч с первоначального показателя в 239 тысяч.

Сильные данные по рынку труда могут сказаться на решении Федеральной резервной системы (ФРС) США по учетной ставке на следующем заседании регулятора в конце июля. Согласно CME Group, 92,4% аналитиков ждут, что ФРС повысит ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Остальные прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне.

Повышение учетной ставки, как правило, укрепляет национальную валюту, в свою очередь дорожающий доллар дополнительно повышает спрос на американские ценные бумаги, которые составляют альтернативу драгоценному металлу как "надёжному активу". Кроме того, это делает драгметалл как сырьевой актив менее привлекательным для покупки обладателями других валют.