Фондовые биржи Европы закрылись значительным снижением после выхода статистики
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги четверга значительным снижением, рынки оценивали макростатистику, следует из данных торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 упал на 2,17% — до 7280,5 пункта, французский CAC 40 — на 3,13%, до 7082,29 пункта, немецкий DAX — на 2,57%, до 15528,54 пункта.
Ранее в четверг была опубликована статистика по розничным продажам в еврозоне. Так, показатель в мае не изменился к апрелю, хотя аналитики ожидали роста на 0,2%. Годовое снижение составило 2,9% вместо ожидаемого уменьшения на 2,7%.
Кроме того, рынки реагировали на протокол июньского заседания Федеральной резервной системы США, опубликованный днем ранее. В документе говорится, что американский центробанк считает целесообразным дальнейшее повышение учетной ставки в 2023 году из-за высокой инфляции. Перспективы дальнейшего монетарного ужесточения усилили опасения по поводу возможной рецессии.
"Явное "ястребиное" направление напугало рынки", — цитирует агентство Франс Пресс главного рыночного аналитика CMC Markets UK Майкла Хьюсона (Michael Hewson). "Эта очевидная готовность центральных банков подавить рост спроса и риск ввергнуть экономику в рецессию, чтобы взять инфляцию под контроль, побуждает инвесторов сокращать свою долю на рынках акций, что и привело к сегодняшней распродаже", — добавил эксперт.
https://1prime.ru/state_regulation/20230706/841022871.html