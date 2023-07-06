МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги четверга значительным снижением, рынки оценивали макростатистику, следует из данных торгов. Цены на нефть снизились после выхода статданных по США

По итогам дня британский индекс FTSE 100 упал на 2,17% — до 7280,5 пункта, французский CAC 40 — на 3,13%, до 7082,29 пункта, немецкий DAX — на 2,57%, до 15528,54 пункта.

Ранее в четверг была опубликована статистика по розничным продажам в еврозоне. Так, показатель в мае не изменился к апрелю, хотя аналитики ожидали роста на 0,2%. Годовое снижение составило 2,9% вместо ожидаемого уменьшения на 2,7%.

Кроме того, рынки реагировали на протокол июньского заседания Федеральной резервной системы США, опубликованный днем ранее. В документе говорится, что американский центробанк считает целесообразным дальнейшее повышение учетной ставки в 2023 году из-за высокой инфляции. Перспективы дальнейшего монетарного ужесточения усилили опасения по поводу возможной рецессии.

"Явное "ястребиное" направление напугало рынки", — цитирует агентство Франс Пресс главного рыночного аналитика CMC Markets UK Майкла Хьюсона (Michael Hewson). "Эта очевидная готовность центральных банков подавить рост спроса и риск ввергнуть экономику в рецессию, чтобы взять инфляцию под контроль, побуждает инвесторов сокращать свою долю на рынках акций, что и привело к сегодняшней распродаже", — добавил эксперт.