МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг поддержало законопроект Минэкономразвития о совершенствовании со следующего года механизма предоставления инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций, сообщила пресс-служба министерства. Мишустин повысил размер льготного кредита по "сельской ипотеке"

Ранее в четверг премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что обновленный механизм инвестиционного налогового вычета устанавливает единые критерии применения этой льготы на региональном уровне, а также будет привязан к реализации проектов, в том числе направленных на достижение технологического суверенитета РФ. Воспользоваться вычетом смогут компании, включенные в соответствующий реестр.

"Регион дает возможность бизнесу воспользоваться вычетом, если инвестпроект входит в реестр проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Или если проект соответствует критериям, которые будут установлены правительством", — отметил представивший законопроект первый заместитель главы Минэкономразвития РФ Илья Торосов.

Как добавили в министерстве, обязательным условием станет заключение инвестиционного соглашения между инвестором и региональными властями. В состав проектного вычета можно будет гарантированно включить до 25% капитальных затрат, а ставка налога на прибыль в региональный бюджет составит не более 10%. Срок применения вычета — 5 лет.

"В соответствии с предложениями бизнеса вычет будет предоставляться без установления требования к налогоплательщикам о ведении раздельного учета или создании проектной компании", — также обратили внимание в Минэкономразвития.

Инвестиционный налоговый вычет — один из механизмов поощрения инвестиционной активности. В тех регионах, где он действует, предприниматели могут уменьшить размер налога на прибыль, уплачиваемого в региональный бюджет.