МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Правительство Российской Федерации утвердило решение не выплачивать дивиденды РЖД за 2022 год по обыкновенным акциям, по привилегированным — выплатить 11 миллиардов рублей, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Правительство поддержало изменение инвестиционного налогового вычета

"Утвердить… следующее распределение чистой прибыли открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по результатам финансового года:.. на выплату дивидендов — 11006830000 рублей… направить денежные средства на выплату дивидендов по итогам 2022 года в размере 11006830000 рублей по следующим типам привилегированных акций…", — говорится в тексте распоряжения.

В конце июня совет директоров РЖД рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год по обыкновенным акциям, по привилегированным — выплатить 11 миллиардов рублей.

Правительство в 2022 году разрешило РЖД не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2022-2024 годы. Глава компании Олег Белозеров в кулуарах ПМЭФ заявил, что РЖД не будет платить дивиденды по обыкновенным акциям за 2022 год. Такое решение принято на несколько лет вперед для сбалансированности инвестпрограммы, составляющей в 2023 году, по словам Белозерова, 1,1 триллиона рублей.

РЖД не платили дивиденды за 2021 год по обыкновенным акциям. Дивиденды по привилегированным акциям компания платит каждый год — это доходность по средствам ФНБ, которые получала компания.