С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — ПРАЙМ. Решение России по сокращению экспорта нефти в августе — временное, поэтому оно не окажет значимого влияния на среднесрочной макроэкономический прогноз ЦБ, заявил журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин в кулуарах Финансового конгресса. ЦБ допускает сезонную месячную дефляцию в России в августе-сентябре

Вице-премьер РФ Александр Новак в начале июля сообщил, что Россия сократит экспорт нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки.

"Обязательно, оно же объявлено. Оно временное — нам сказано, что это на один месяц в августе. Значимо на среднесрочный прогноз то, что происходит в течение одного месяца, не влияет", — прокомментировал он вопрос об учете последнего решения по сокращению экспорта нефти в прогнозе ЦБ.

Банк России ранее сообщал, что планирует обновить свой среднесрочный макроэкономический прогноз по итогам опорного заседания в июле.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.