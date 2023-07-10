ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — ПРАЙМ. Фонд развития промышленности (ФРП) в этом году может быть докапитализирован с нынешних 75 до 100 миллиардов рублей за счет взносов уходящих иностранных компаний, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров. Минпромторг оценил эффективность промышленной политики российских регионов

"Те инструменты поддержки, о которых говорил сегодня председатель правительства: это комплексная инвестплатформа, развитие ФРП — в прошлом году это рекордный объем был по предоставленным займам — 140 миллиардов рублей. В этом году доступный объем минимум 75 миллиардов. Возможно, за счет поступления в бюджет взносов от продажи иностранных активов, возможно, это будет до 100 миллиардов рублей", — отметил он, выступая на пленарной сессии в рамках промышленной выставки "Иннопром".

При выходе из российских активов иностранные компании обязаны заплатить не менее 10% в бюджет РФ от половины их рыночной стоимости. Кроме того, компании обязаны добровольно направлять в федеральный бюджет не менее 10% от рыночной стоимости соответствующих активов в случае, если продажа активов осуществляется с дисконтом более 90% от рыночной стоимости.