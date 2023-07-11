МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Минфин России 12 июля на безлимитных аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин предварительно оценил дефицит бюджета России

Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26243 с погашением в мае 2038 года и ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29024 с погашением в апреле 2035 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Объем удовлетворения заявок на аукционах будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.

Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).

Минфин России в целом в третьем квартале планирует предложить на аукционах облигации федерального займа на 1 триллион рублей по номинальной стоимости.