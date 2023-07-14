МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. После шести сессий роста индекс Мосбиржи показал снижение. Масштаб отката незначительный, что указывает на нежелание инвесторов массово фиксировать прибыль, даже несмотря на накопленную перекупленность рынка. Общий тренд остается растущим и возможно продолжение подъема в ближайшие недели. Ориентир в 3000 п. по индексу остается актуальным. В фаворитах — акции нефтяных компаний.

Рубль может начать укрепляться

Сейчас мы можем проходить нижнюю точку по объему предложения экспортной выручки из-за слабости сырьевых цен в мае-июне. В дальнейшем есть основания рассчитывать на некоторое увеличение предложения иностранной валюты вместе с тем ростом нефтяных котировок, который был в последние недели. Кроме того, в следующую пятницу будет наверняка повышена ключевая ставка (позитив для рубля), а спрос на импорт в условиях уже выросшего курса может замедлится. В результате пара USD/RUB может спокойно опуститься ниже текущих значений и закрепиться под отметкой 90.

Льготный налог на сверхприбыль

Правительство хочет ограничить налог на сверхприбыль прошлых лет (windfall tax) для компаний, чья прибыль в 2022 г. упала более чем в два раза. Сумма налога для них не должна превышать 10% за 2022 г. при условии, что они не выплачивали дивиденды в 2021 и 2022 гг. Также предлагается исключить из состава плательщиков налога компании, которые в 2018 и 2019 гг. не имели выручки от реализации, а также застройщиков, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета и не выплачивали дивиденды в 2021-2022 годах.

США: новый рекорд перед сезоном отчетов

Снижение индекса доллара поддерживает спрос на акции и сырьевые товары. Американский индекс S&P 500 вырос на 0,8% и впервые с апреля прошлого года поднялся выше 4500 п. Рост продолжается четыре сессии подряд. Все сектора зарылись в плюсе, в лидерах — крупнейшие высокотехнологичные компании.

Кроме того, более низкие цифры по индексу цен производителей в США еще сильнее снизили ожидания двух повышений ключевой ставки ФРС (ожидается только одно). До исторических максимумов индексу S&P 500 остается менее 7%, и это при всех тех рисках рецессии, о которых говорит множество аналитиков, а также росте процентных ставок.

Сегодня в фокусе старт сезона отчетов: свои квартальные результаты представят крупнейшие банки США.

Нефть все выше и выше

Фьючерсы Brent выросли еще на 1,7% до $81,5. Помогает как слабый доллар, так и в целом общерыночный позитивный сентимент на мировых фондовых площадках. Дополнительную поддержку оказывает остановка поставок с крупнейшего месторождения в Ливии из-за очередных забастовок.