БИШКЕК, 19 июл — ПРАЙМ. Киргизия решила усилить меры экспортного контроля после консультаций с США и Евросоюзом по реэкспорту товаров военного и двойного назначения, заявила пресс-служба Минэкономики страны. В Кремле ответили на возможные санкции США против Киргизии

"После визита представителей США, ЕС и Великобритании в Кыргызскую Республику в марте-апреле 2023 года министерство в целях организации работы по усилению экспортного контроля, в том числе за товарами военного и двойного назначения, инициировало ряд мер для предотвращения их незаконного оборота", — сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что таможенная служба включила продукцию двойного назначения в систему управления рисками, посредством которой эти товары не завезут в Киргизию без разрешительных документов. Также таможня и налоговая служба будут взаимодействовать "в целях мониторинга указанных товаров посредством системы электронных счетов-фактур".

В министерстве добавили, что киргизские власти постоянно проводят разъяснительную работу с бизнес-сообществами республики по предупреждению незаконного ввоза и вывоза товаров, подпадающих под экспортный контроль.

"Кроме того, министерство обратилось в представительство Европейского союза в КР и посольство США в КР с предложениями провести консультаций по совершенствованию экспортного контроля. В частности, нами было предложено ЕС, чтобы уполномоченные органы в странах ЕС при вывозе товаров двойного назначения осуществляли запрос на наличие сертификата конечного пользования, в частности, это необходимо для того, чтобы кыргызская сторона посредством данного сертификата осуществляла мониторинг по хозяйствующим субъектам, импортирующим товары двойного назначения", — подчеркнули в ведомстве.