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Разрешенный экспорт битума из России в Казахстан повышен
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Максимально разрешенный объем вывоза нефтяного битума из России в Казахстан увеличен со 100 тысяч до 300 тысяч тонн в год, следует из сообщения Минэнерго РФ. Первый замглавы... ПРАЙМ, 19.07.2023
нефть, энергетика, рынки, экономика, новости, россия, казахстан, экспорт битума
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Максимально разрешенный объем вывоза нефтяного битума из России в Казахстан увеличен со 100 тысяч до 300 тысяч тонн в год, следует из сообщения Минэнерго РФ.
Первый замглавы Минэнерго России Павел Сорокин провел рабочую встречу с вице-министром энергетики Казахстана Ерланом Аккенженовым.
"В ходе встречи между министерствами энергетики двух стран был подписан протокол, согласно которому увеличен максимально разрешенный объем вывоза нефтяного битума из России в Казахстан до 300 тысяч тонн в год", — говорится в сообщении.
Ранее разрешенный объем вывоза нефтяного битума из РФ в Казахстан составлял 100 тысяч тонн в год.
Стороны также обсудили актуальные вопросы сотрудничества в нефтяной сфере.