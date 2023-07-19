МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Максимально разрешенный объем вывоза нефтяного битума из России в Казахстан увеличен со 100 тысяч до 300 тысяч тонн в год, следует из сообщения Минэнерго РФ. Америка поможет России: нефть снова будет по $100 за баррель

Первый замглавы Минэнерго России Павел Сорокин провел рабочую встречу с вице-министром энергетики Казахстана Ерланом Аккенженовым.

"В ходе встречи между министерствами энергетики двух стран был подписан протокол, согласно которому увеличен максимально разрешенный объем вывоза нефтяного битума из России в Казахстан до 300 тысяч тонн в год", — говорится в сообщении.

Ранее разрешенный объем вывоза нефтяного битума из РФ в Казахстан составлял 100 тысяч тонн в год.

Стороны также обсудили актуальные вопросы сотрудничества в нефтяной сфере.