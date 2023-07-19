МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили изменения в закон о госрегулировании в области добычи и использования угля, которыми меняется периодичность дополнительного обучения для работников организаций по добыче или переработке угля (горючих сланцев), осуществляющих руководство горными и взрывными работами. Сенаторы ограничили перемещение никотинсодержащей продукции по России

В соответствии с документом, теперь специалисты должны будут проходить обучение не раз в пять лет, а раз в три года. Основными составляющими обязательного обучения персонала горнодобывающих предприятий являются обучение правилам промышленной безопасности и повышение квалификации.

После подписания документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года.