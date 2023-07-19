2023-07-19T23:13:38+03:00
2023-07-19T23:13:38+03:00
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СФ одобрил закон о периодичности обучения специалистов угольной отрасли
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Сенаторы одобрили изменения в закон о госрегулировании в области добычи и использования угля, которыми меняется периодичность дополнительного обучения для работников организаций... ПРАЙМ, 19.07.2023
экономика, новости, россия, сф, закон, угольная отрасль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили изменения в закон о госрегулировании в области добычи и использования угля, которыми меняется периодичность дополнительного обучения для работников организаций по добыче или переработке угля (горючих сланцев), осуществляющих руководство горными и взрывными работами.
В соответствии с документом, теперь специалисты должны будут проходить обучение не раз в пять лет, а раз в три года. Основными составляющими обязательного обучения персонала горнодобывающих предприятий являются обучение правилам промышленной безопасности и повышение квалификации.
После подписания документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года.