МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Саудовская Аравия жертвует экономикой ради роста цен на нефть, пишет Bloomberg. Генсек ОПЕК рассказал о сроках проведения девятого семинара организации

Союзники по ОПЕК+ Саудовская Аравия и Россия находятся на противоположных концах последнего глобального прогноза Международного валютного фонда (МВФ), несмотря на совместные усилия по сокращению добычи нефти.

Королевство получает от МВФ самое резкое снижение рейтинга по ВВП среди крупнейших стран: Саудовская Аравия, самая быстрорастущая экономика в Группе 20 в прошлом году, может вырасти всего на 1,9 процента в 2023 году (на 1,2 процентных пункта ниже предыдущей оценки МВФ). В прошлом году она выросла почти на 9 процентов.

Напротив, МВФ улучшил свою оценку роста ВВП России на 0,8 процентного пункта и теперь ожидает, что он составит 1,5 процентов после "крупных бюджетных стимулов" в первом полугодии.

Для Саудовской Аравии понижение рейтинга "отражает сокращение добычи, объявленное в апреле и июне в соответствии с соглашением через ОПЕК+ ", — говорится в обзоре МВФ "Перспективе развития мировой экономики".

После получения больших доходов от продажи нефти в 2022 году, Эр-Рияд столкнулся с их падением в мае этого года — до 19 миллиардов долларов, что является самым низким показателем с сентября 2021 года.

Напомним, для стабилизации цен на рынке, Саудовская Аравия продлевает сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в течении июля и августа. Добровольно сокращать она начала с мая 2023 года.