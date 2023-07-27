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Цена нефти марки WTI превысила 80 долларов за баррель
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Мировые цены на нефть растут на 1-1,5%, стоимость барреля американской марки WTI впервые с 19 апреля превысила 80 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 15.44 мск... ПРАЙМ, 27.07.2023
нефть, энергетика, рынки, экономика, новости, цены на нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 1-1,5%, стоимость барреля американской марки WTI впервые с 19 апреля превысила 80 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 15.44 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 1,2%, до 83,55 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,51%, до 79,95 доллара, минутами ранее показатель превышал 80 долларов — впервые с 19 апреля.