МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 1-1,5%, стоимость барреля американской марки WTI впервые с 19 апреля превысила 80 долларов, следует из данных торгов. Правительство рассмотрит предложение повысить экспортную пошлину на нефть

По состоянию на 15.44 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 1,2%, до 83,55 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,51%, до 79,95 доллара, минутами ранее показатель превышал 80 долларов — впервые с 19 апреля.