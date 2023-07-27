МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером растут более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на газ в США снизились на два процента из-за менее жаркой погоды

По состоянию на 18.16 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,34% — до 83,68 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,75%, до 80,14 доллара.

Рынки оценивали американскую статистику, опубликованную днем ранее. Так, за неделю по 21 июля коммерческие запасы нефти в США снизились на 0,6 миллиона баррелей, или 0,1%, — до 456,8 миллиона баррелей. При этом ожидалось уменьшение на 2,4 миллиона баррелей. А добыча нефти в стране сократилась на 100 тысяч баррелей в сутки — до 12,2 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, ранее в четверг бюро экономического анализа министерства торговли США сообщило, что американский ВВП во втором квартале, согласно первой оценке, вырос на 2,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), в то время как аналитики ожидали роста ВВП на 1,8% в пересчете на год.