С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Объем взаимной торговли в Евразийском экономическом союзе по итогам 2022 года вырос до рекордных 83,3 миллиарда долларов, сообщил на сессии "ЕАЭС – Африка: горизонты сотрудничества" второго саммита "Россия – Африка" заместитель министра экономического развития (МЭР) РФ Дмитрий Вольвач. Путин выступил за налаживание сотрудничества ЕАЭС и Африканского союза

ЕАБР в феврале оценивал данный показатель в 80,6 миллиарда долларов (рост на 10,3%).

Данные по росту взаимной торговли ЕАЭС заместитель главы Минэкономразвития привел, говоря об объеме внутрирегиональной торговли государств – членов африканской континентальной зоны свободной торговли. Этот показатель по итогам 2022 года составил 91,5 миллиарда долларов.

"К слову, такой же объем региональной торговли сопоставим с объемом взаимной торговли в ЕАЭС, которая по итогам прошлого года выросла более чем на 14% и в абсолютном выражении увеличилась до рекордных 83,3 миллиарда долларов или 5,6 триллиона российских рублей", — отметил Вольвач.

По словам замглавы МЭР, уже существует ряд наработок, которыми можно было бы поделиться с африканскими партнерами.

"У нас найдется целый ряд наработок, которые могли бы быть интересны в работе по созданию африканской континентальной зоны свободной торговли с точки зрения обмена опытом, интеграционного строительства и взаимного притяжения", — сказал замминистра.

Вольвач отметил, что решение о создании африканской зоны свободной торговли стало важным моментом в развитии интеграционных процессов в Африке.

"Речь идет о формировании единого рынка с суммарным ВВП более 3,4 триллиона долларов, что позволит объединению стать одной из самых крупных зон свободной торговли на планете", — заявил замглавы МЭР.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.