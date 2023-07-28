МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Розничные продажи в Австралии в июне показали самое большое месячное падение с начала года. Повышение стоимости заимствований и высокие цены ударили по покупательной способности потребителей, что снижает необходимость еще одного повышения процентных ставок Резервным банком Австралии. Госсекретарь и глава Пентагона проведут новый раунд переговоров в Австралии

Согласно данным, опубликованным в пятницу Австралийский бюро статистики, номинальные розничные продажи в июне упали на 0,8% по сравнению с маем. Аналитики ожидали нулевого роста продаж после их неожиданно сильного увеличения на 0,7% в мае.

По сравнению с июнем предыдущего года продажи, объем которых составил 35,19 млрд австралийских долларов (23,55 млрд долларов США), выросли на 2,3%, что почти вдвое меньше майского роста. Июньский темп роста продаж значительно ниже темпов, наблюдавшихся в середине 2022 года, после пандемии COVID-19. Тогда годовой рост продаж составлял 19%.