МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Практики завышения цен при продаже жилья на первичном рынке в РФ в основном свернуты, что в том числе проявляется в снижении средней суммы выдаваемого кредита в этом сегменте, говорится в сообщении Банка России. ЦБ поддержал идею отказа от обязательного повышения капитала страховщиками

"Практики завышения цен при продаже жилья на первичном рынке в основном свернуты, что в том числе проявляется в снижении средней суммы выдаваемого кредита в этом сегменте — с 6 миллионов рублей в середине 2022 года до 4,9 миллиона рублей во втором квартале 2023 года", — сообщил ЦБ.

Тем не менее, отметил регулятор, разрыв цен между первичным и вторичным рынком сохраняется: в первом квартале он составил 40%, во втором квартале — 39%.