2023-07-28T17:35:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230728/841222171.html
ЦБ заявил о сворачивании завышений цен на продажи жилья на первичном рынке
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Практики завышения цен при продаже жилья на первичном рынке в РФ в основном свернуты, что в том числе проявляется в снижении средней суммы выдаваемого кредита в этом сегменте,... ПРАЙМ, 28.07.2023
бизнес, экономика, новости, недвижимость, цб, продажа жилья
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Практики завышения цен при продаже жилья на первичном рынке в РФ в основном свернуты, что в том числе проявляется в снижении средней суммы выдаваемого кредита в этом сегменте, говорится в сообщении Банка России.
"Практики завышения цен при продаже жилья на первичном рынке в основном свернуты, что в том числе проявляется в снижении средней суммы выдаваемого кредита в этом сегменте — с 6 миллионов рублей в середине 2022 года до 4,9 миллиона рублей во втором квартале 2023 года", — сообщил ЦБ.
Тем не менее, отметил регулятор, разрыв цен между первичным и вторичным рынком сохраняется: в первом квартале он составил 40%, во втором квартале — 39%.