МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются, при этом неделю готовятся закончить в плюсе в пятый раз подряд, свидетельствуют данные торгов. Цены на газ в Европе в пятницу упали почти на 11 процентов

По состоянию на 20.42 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,13%, до 83,68 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,26%, до 79,86 доллара. При этом нефтяные котировки могут показать недельный рост пятую неделю подряд — за это время стоимость Brent выросла примерно на 6,04%, WTI — на 3,23%.

Рынки оценивают статистику из США, опубликованную ранее. Так, ВВП страны во втором квартале, согласно предварительной оценке, вырос на 2,4% в пересчете на год. Аналитики прогнозировали его увеличение на 1,8%. Также инвесторы продолжают оценивать решение о сокращении добычи "черного золота". Ранее в июле Саудовская Аравия объявила о продлении на август добровольного сокращения на 1 миллион баррелей в сутки, начатого в июле. А вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия сократит экспорт нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки.

Аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), чье мнение приводит агентство MarketWatch, полагает, что важным может оказаться вопрос о том, намерена ли Саудовская Аравия продлить сокращение добычи еще на один месяц до конца сентября.

"Если да, то в третьем квартале рынок нефти будет испытывать еще больший дефицит предложения, что даст дополнительный стимул для роста цен на нефть. Внезапное прекращение добровольных сокращений, которое вызовет резкий рост добычи на 1 миллион баррелей в день в сентябре, предположительно, окажет давление на цены на нефть", — заключил эксперт.

Также в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 28 июля их число сократилось на 1 — до 529 агрегатов.