МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть сейчас находятся в благоприятной ситуации для роста, но вряд ли они смогут превысить 90 долларов за баррель в скором времени, дальнейший рост котировок создает риски для глобальной экономики, которой и без того грозит замедление, поделился прогнозом с РИА Новости эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов. Нефть дешевеет на публикации финотчетности нефтегазовых компаний

Накануне цена нефти Brent превысила 84 доллара впервые с 19 апреля, однако к вечеру пятницы она чуть снизилась, вернувшись к 83 долларам.

По словам эксперта, на котировках сказалось одновременно увеличение спроса и урезание добычи в странах ОПЕК+.

"Впрочем, это не означает, что цены будут устойчиво подниматься выше. Дальнейший рост цен создает риски для мировой экономики, которой и без того грозит замедление: согласно июльскому прогнозу МВФ, глобальный прирост ВВП замедлится с 3,5% в 2022 году до 3% в 2023 году. Поэтому цены вряд ли выйдут за отметку в 90 долларов за баррель — по достижении этого уровня рынок гарантированно будет ждать отскок", — прокомментировал эксперт ценовую динамику.

Он напомнил, что в мае 2023 года вступило в силу решение о сокращение квот ОПЕК+ на 1,66 миллиона баррелей в сутки, а в июле и августе Саудовская Аравия планировала добровольно сократить добычу на 1 миллиона баррелей. При этом отмена ковид-ограничений в Китае привела к восстановлению авиаперевозок, которые последними из крупных секторов-потребителей нефти возвращаются к докризисному уровню.

В результате, по словам Родионова, на рынке возник благоприятный фон для роста цен, который пока что не остановило даже повышение 26 июля ставки ФРС США, ставшее одиннадцатым по счету за последние полтора года.

"Последствия роста цен ощущаются и на спотовых котировках Urals (российской флагманской марки нефти — ред.), которые преодолели отметку в 65 долларов за баррель", — заключил эксперт.

В среду издание РБК сообщило со ссылкой на данные международного ценового агентства Argus, что цена на российскую нефть Urals 25 июля достигла 65,42 долларов за баррель, а установленный ЕС потолок в 60 долларов впервые с ноября 2022 года превысила 12 июля.