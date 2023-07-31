МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Европе придется бороться за восстановление своей экономики десять лет, пишет Bloomberg. Европа вступила в период сокращения промышленной активности, пишут СМИ

Континенту придется конкурировать с компаниями США и Китая — особенно в автомобилестроении и химической отрасли.

Последствия энергетического кризиса в Европе нарастают как снежный ком: после обрабатывающей промышленности, опасность предрекают химической и автомобилестроению — особой гордости Европы. В условиях высоких цен на обычную энергию и требований регуляторов увеличить долю экологического топлива на производствах, продукция из Европы менее конкурентоспособна с аналогами из США и Китая. Не радуют промышленников и высокие процентные ставки у банков.

Европа находится в опасной ситуации: страдает химическая промышленность и идет "вторжение китайских электромобилей в Европу", — цитирует агентство Жака Вандермейрена, генеральный директор бельгийского порта Антверпен-Брюгге одного из ведущих логистических хабов континента. Это двойной удар для европейской промышленности.

Порт — это один из ключевых элементов инфраструктуры экономики любой страны или континента, по которому можно определить состояние работы различных отраслей. К примеру, погрузки и перевозки химической продукции упали из-за того, что химическое производство сократилось на 13 процентов с января по апрель этого года по сравнению с тем же периодом в 2022 году.

Такое снижение несет риски закрытия фабрик в Европе или смены локации для них. "Конкурентоспособность химической промышленности в Европе действительно поставлена на карту", — считает глава порта. Не догоняют: именитые немецкие авто проиграли Tesla и "китайцам", пишут СМИ

По автомобильной отрасли также можно судить исходя из портовых грузоперевозок.

Единственный сектор, который восстановился по перевозкам — это экспорт автомобилей, в том числе электрокаров, в основном из Китая. Это уже влияет на европейские автоконцерны — они теряют рынок на собственной земле.

Но и приток автомобилей китайского производства замедляется, сказал Вандермейрен. Причина в нехватке необходимого оборудования для их перевозки в Европу — катеров и портовых терминалов, предназначенных для обработки импорта.

"Европе предстоит трудное десятилетие", — заключает Вандермейрен.