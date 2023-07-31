МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Запад в панике: новая власть в Нигере поддерживает Россию, пишет турецкая Sabah. Французский политик оценил последствия прекращения поставок урана из Нигера

Госпереворот 26 июля в Нигере (население — 26 миллионов человек) сегодня одно из главных обсуждаемых событий в мире. Военные в стране с богатыми ресурсами свергла своего первого президента Мохамеда Базума, был избран в 2021 году и считается прозападным.

Франция получала от Нигера уран (там четвертые в мире запасы), США в африканской стране построили военную базу в 2018 году, которую использовали для контроля над Сахелем (регион между Сахарой на севере и югом страны, в него входят двенадцать государств) и Северной Африкой.

Теперь страны Запада потеряли своего последнего союзника в Африке, считает издание. Еще в марте этого года госсекретарь Вашингтона Энтони Блинкен говорил, что в Нигерии несколько людей намеренно подрывают действия США, которые предоставили стране сотни миллионов долларов.

Военный переворот в Ниамее же восьмой в Западной и Центральной Африке с 2020 года, при этом вокруг страны почти все соседи также находятся в состоянии гражданской войны (Ливия, Чад, Алжир, Бенин, Нигерия, Мали и Буркина-Фасо).

Но главная проблема для США и ЕС не в том, что они потеряли контроль над страной, а то — к кому он может перейти. К России. СМИ: названы союзники России, которые изменят политику мира в будущем

К примеру, результатом переворотов в Мали, Гвинее, Буркина-Фасо и Центральноафриканской Республике стало то, что они отдалились от Запада и стали налаживать дружеские и экономические отношения с Москвой. С Нигером может быть тоже самое.

Запад может попробовать любые варианты, чтобы Нигер не сближался с Россией, вплоть до военного вмешательства. Однако уже прошло достаточно много времени, а события Ниамее развиваются стремительно.

Получается, что Запад, попытавшийся по некоторым данным организовать мятеж в России, сам столкнулся с переворотом на дружественной им территории. И вряд ли США и его сателлиты смогут что-либо изменить: отныне в Африке времена тоже меняются, резюмирует автор.

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