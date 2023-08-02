МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. ЕАЭС намерен увеличить сеть государств, с которыми заключает соглашения о зоне свободной торговли, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. Взаимная торговля в ЕАЭС за 2022 год выросла более чем на 14 процентов

"Соглашения о зоне свободной торговли являются одной из наиболее продвинутых форм международного сотрудничества Союза с третьими странами и интеграционными объединениями. При этом, действительно, в планах государств-членов ЕАЭС – расширение сети таких партнерств", — сказал он.

Агасандян напомнил, что "в ближайшей перспективе" ожидается подписание соглашения о свободной торговле с Ираном, ведутся соответствующие переговоры с Египтом, Индонезией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

"Кроме того, на основе комплексной оценки экономических выгод и рисков союзом планомерно осуществляется подбор новых "кандидатов", с которыми было бы целесообразно установить преференциальные режимы торговли. Соответствующие обращения от конструктивно настроенных стран поступают и напрямую в Евразийскую экономическую комиссию. Данные заявки также анализируются государствами-членами совместно с комиссией", — объяснил он.

По словам Агасандяна, товарооборот между странами ЕАЭС в первом квартале 2023 года вырос более чем на 20%.

"С 2015 по 2022 годы объемы взаимной торговли между странами "пятерки" увеличились почти в 2 раза, а только в 2022 году (по сравнению с 2021 годом) они выросли на 14%. При этом у нас есть основания полагать, что эта тенденция не прервется и в текущем году. По оценкам Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в первом квартале 2023 года внутренний товарооборот между государствами ЕАЭС вырос более чем на 20% (по сравнению с аналогичным периодом 2022 годом — ред.)", — пояснил он и отметил, что неуклонный рост внутреннего товарооборота стран ЕАЭС на протяжении всего существования объединения "свидетельствует об эффективности принимаемых в рамках союза решений". В США объяснили, почему не сработали антироссийские санкции

ДАВЛЕНИЕ ЗАПАДА

Запад пытается оказать влияние на позицию союзников России по ЕАЭС, в том числе угрожая вторичными санкциями, но благодаря общим усилиям союзу удается выдерживать давление, заявил Агасандян.

"На современном этапе международных отношений для некоторых стран стало нормой добиваться своих целей давлением и шантажом, даже если эти цели не имеют под собой легитимной основы. К сожалению, сегодня недружественными государствами предпринимаются попытки повлиять на позицию наших союзников по ЕАЭС, в том числе путем угроз применения вторичных санкций", — сказал он.

При этом, отметил он, на Западе "совершенно не заботятся о том, что такие меры приводят к различным по масштабу экономическим потерям для стран союза и по своей сути подрывают стабильность экономик и благополучие граждан ЕАЭС".

"Благодаря общим усилиям Союзу удается выдерживать беспрецедентное внешнее давление. В рамках нашего объединения была проделана серьезная работа, предприняты совместные меры, которые направлены на повышение устойчивости экономик государств-членов Союза, оказание поддержки предпринимателям и гражданам наших стран с использованием уже действующих механизмов и имеющихся инструментов — отсутствие таможенного контроля на внутренних границах, единое техническое регулирование, промкооперация и другие", — заключил он.

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