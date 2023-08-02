МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Рост ВВП России несколько замедлился в июне, до 5,3% в годовом выражении после 5,4% в мае; за второй квартал экономика выросла на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в первом полугодии — на 1,5%, следует из обзора Минэкономразвития. В Минэкономразвития оценили решение Банка России по ставке

"По оценке Минэкономразвития России, ВВП по итогам первого полугодия 2023 года вырос на 1,4% год к году (на 0,5% год к году к уровню двухлетней давности), при этом во втором квартале ВВП превысил уровень прошлого года на 4,6% год к году после снижения на 1,8% в первом квартале. В июне рост составил 5,3% год к году после 5,4% в мае", — говорится в обзоре министерства "О текущей ситуации в российской экономике".

По оценке министерства, к предыдущему месяцу в июне был небольшой рост ВВП с исключением сезонного фактора — на 0,04%.

Банк России ранее оценил роста ВВП страны во втором квартале в 4,8% в годовом выражении.

Предварительная оценка Росстата за второй квартал 2023 года будет опубликована 11 августа.

Министерство прогнозирует, что рост ВВП России в 2023 году составит 1,2%. В середине июня глава министерства Максим Решетников говорил, что темпы роста ВВП РФ в 2023 будут видимо выше прогноза Минэкономразвития в 1,2%. Банк России ждет рост экономики страны в 2023 году — в диапазоне 1,5-2,5%.