МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому инспекторы смогут задерживать в России автомобили, принадлежащие иностранным перевозчикам, за нарушения правил дорожного движения, вплоть до уплаты ими административного штрафа. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Как уточняют разработчики закона в пояснительной записке, в настоящее время отсутствует возможность задержания данных автомобилей при их выезде с территории РФ. В связи с этим Минтранс России разработал проект федерального закона, предусматривающий задержание транспортных средств, принадлежащих иностранным перевозчикам, "в порядке и случаях, предусмотренных законодательством РФ об административных правонарушениях, в том числе за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения".

"В случае совершения административного правонарушения… задержание транспортного средства применяется до уплаты административного штрафа", — говорится в тексте закона.

Также законопроектом вводятся штрафы до 400 тысяч рублей за управление транспортным средством, принадлежащим иностранному перевозчику, с превышением допустимых его габаритов.