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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230804/841298678.html
В России разрешили задерживать авто зарубежных перевозчиков
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Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому инспекторы смогут задерживать в России автомобили, принадлежащие иностранным перевозчикам, за нарушения правил... ПРАЙМ, 04.08.2023
экономика, новости, россия, перевозки, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому инспекторы смогут задерживать в России автомобили, принадлежащие иностранным перевозчикам, за нарушения правил дорожного движения, вплоть до уплаты ими административного штрафа. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как уточняют разработчики закона в пояснительной записке, в настоящее время отсутствует возможность задержания данных автомобилей при их выезде с территории РФ. В связи с этим Минтранс России разработал проект федерального закона, предусматривающий задержание транспортных средств, принадлежащих иностранным перевозчикам, "в порядке и случаях, предусмотренных законодательством РФ об административных правонарушениях, в том числе за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения".
"В случае совершения административного правонарушения… задержание транспортного средства применяется до уплаты административного штрафа", — говорится в тексте закона.
Также законопроектом вводятся штрафы до 400 тысяч рублей за управление транспортным средством, принадлежащим иностранному перевозчику, с превышением допустимых его габаритов.