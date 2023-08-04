МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому инспекторы смогут задерживать в России автомобили, принадлежащие иностранным перевозчикам, за нарушения правил дорожного движения, вплоть до уплаты ими административного штрафа. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин установил страховые взносы для самозанятых новых российских регионов

Как уточняют разработчики закона в пояснительной записке, в настоящее время отсутствует возможность задержания данных автомобилей при их выезде с территории РФ. В связи с этим Минтранс России разработал проект федерального закона, предусматривающий задержание транспортных средств, принадлежащих иностранным перевозчикам, "в порядке и случаях, предусмотренных законодательством РФ об административных правонарушениях, в том числе за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения".

"В случае совершения административного правонарушения… задержание транспортного средства применяется до уплаты административного штрафа", — говорится в тексте закона.

Также законопроектом вводятся штрафы до 400 тысяч рублей за управление транспортным средством, принадлежащим иностранному перевозчику, с превышением допустимых его габаритов.