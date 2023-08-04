МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Россия полностью привержена договоренностям в рамках ОПЕК+, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Нефть дорожает перед заседанием мониторингового комитета ОПЕК+

Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) на заседании в пятницу не вынес рекомендаций по изменению квот на добычу нефти. В рамках своей сделки ОПЕК+ сокращает добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. На министерской встрече в июне альянс объявил, что с 2024 года снизит нефтепроизводство еще примерно на 1,4 миллиона баррелей в сутки.

Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Перед апрельским JMMC она объявила, что продлевает это сокращение до конца года. Также Россия в августе добровольно сокращает экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, а теперь и в сентябре – на 300 тысяч в дополнение к сокращению добычи.

"Россия полностью привержена тем договоренностям, которые достигнуты в целом в рамках ОПЕК+", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

Вице-премьер России также сообщил, что мировой рынок нефти стабилен, и котировки на нее сейчас на приемлемом уровне, то есть благодаря действиям ОПЕК+, в том числе и России, обеспечивается баланс спроса и предложения.

Он добавил, что ОПЕК+ продолжит внимательно мониторить ситуацию на нефтяном рынке, и что неопределенности сохраняются.

Кроме того, Новак объявил, что добыча нефти России держится в районе 9,5 миллиона баррелей в сутки, что означает, что она соблюдает объявленное добровольное сокращение на 500 тысяч баррелей в сутки, начатое в марте.

"Общий объем добычи держится на уровне 9,5 миллиона баррелей в сутки. Это означает минус 500 тысяч добровольных сокращений, которые реализуются с марта… этого года. Кроме того, август… и сентябрь, два месяца, в течение которых мы меньше поставляем на экспортные рынки для того, чтобы совместно с другими нашими странами поддержать ситуацию на рынке и обеспечить необходимую стабильность", — сказал он