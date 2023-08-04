МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером более чем на 1,5%, при этом стоимость марки Brent старается закрепиться выше уровня 86 долларов за баррель, достигнутого ранее в ходе дня впервые с 17 апреля, инвесторы оценивают перспективы спроса на нефть, свидетельствуют данные торгов. Цены на газ в Европе по итогам пятницы снизились на 2,2 процента

По состоянию на 20.46 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,55%, до 86,45 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,77%, до 82,99 доллара. При этом отметку выше 86 долларов за баррель Brent превысил чуть ранее в ходя дня впервые с 17 апреля, после этого котировки чуть откатились, а затем вновь "перескочили" планку.

В четверг Саудовская Аравия заявила, что продлевает дополнительное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки, начатое в июле, и на сентябрь. Было также отмечено, что сокращение добычи в дальнейшем может быть продлено или увеличено. Кроме того, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия продолжит сокращение экспорта нефти на мировые рынки в сентябре, но теперь на 300 тысяч баррелей в сутки.

В то же время Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) на своем пятничном заседании не вынес рекомендаций по изменению квот на добычу нефти. Традиционно JMMC не принимает никаких решений по судьбе сделки ОПЕК+, но дает альянсу рекомендацию относительно целесообразности корректировки параметров соглашения и созыва внеочередного собрания всех глав делегаций.

В рамках своей сделки ОПЕК+ сокращает добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. На последней министерской встрече в июне альянс объявил, что с 2024 года снизит нефтепроизводство еще примерно на 1,4 миллиона баррелей в сутки.

Также в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 4 августа их число сократилось на 4 — до 525 агрегатов.