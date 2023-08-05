МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Танкер "Сиг" после пробоины в районе машинного отделения, вызванной атакой дрона в ночь на субботу, работает в штатном режиме, окружающая среда не загрязнена, "Морспасслужба" следит за безопасностью судна, заявляет Росморречфлот. Танкер "СИГ" получил пробоину, предположительно, из-за атаки морского дрона

"О развитии ситуации с танкером "Сиг"… Судно находится на плаву, поступления воды внутрь нет, машинное отделение задраено, загрязнения окружающей среды нет. Работают водоотливные средства. Экипаж в порядке. Суда Азово-Черноморского филиала "Морспасслужбы" продолжают обеспечивать безопасную стоянку… и проведение аварийно-спасательных работ", — говорится в сообщении.

Кроме того, к месту стоянки танкера прибыло судно "Водолаз Кузьминых" для проведения подводно-технических работ.

"До конца дня планируется завершить водолазное обследование подводной части танкера, результаты которого лягут в основу плана работ по устранению полученных судном повреждений. Сами работы планируется провести в воскресенье, 6 августа, после доставки всех материалов, необходимых для заделки пробоины", — уточняют в Росморречфлоте.