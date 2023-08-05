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Росморречфлот сообщил, что танкер "Сиг" снова на плаву после атаки дрона
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Танкер "Сиг" после пробоины в районе машинного отделения, вызванной атакой дрона в ночь на субботу, работает в штатном режиме, окружающая среда не загрязнена, "Морспасслужба"... ПРАЙМ, 05.08.2023
экономика, новости, россия, росморречфлот, дроны
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Танкер "Сиг" после пробоины в районе машинного отделения, вызванной атакой дрона в ночь на субботу, работает в штатном режиме, окружающая среда не загрязнена, "Морспасслужба" следит за безопасностью судна, заявляет Росморречфлот.
"О развитии ситуации с танкером "Сиг"… Судно находится на плаву, поступления воды внутрь нет, машинное отделение задраено, загрязнения окружающей среды нет. Работают водоотливные средства. Экипаж в порядке. Суда Азово-Черноморского филиала "Морспасслужбы" продолжают обеспечивать безопасную стоянку… и проведение аварийно-спасательных работ", — говорится в сообщении.
Кроме того, к месту стоянки танкера прибыло судно "Водолаз Кузьминых" для проведения подводно-технических работ.
"До конца дня планируется завершить водолазное обследование подводной части танкера, результаты которого лягут в основу плана работ по устранению полученных судном повреждений. Сами работы планируется провести в воскресенье, 6 августа, после доставки всех материалов, необходимых для заделки пробоины", — уточняют в Росморречфлоте.