МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются в понедельник вечером после шести недель роста подряд, свидетельствуют данные торгов. На стоимости нефти сказываются укрепление доллара и ряд других факторов. Фондовые индексы США начали торговую неделю ростом

По состоянию на 17.09 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,18%, до 85,22 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,29%, до 81,75 доллара.

Котировки нефти по итогам прошлой недели выросли шестую неделю подряд, за это время стоимость этого вида сырья увеличилась суммарно на 16,8% и 19,8% соответственно. В понедельник при этом фондовые биржи Азии и Европы склонны к снижению, уход от риска сдерживает и цены на нефть.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,12%, до 102,14 пункта. Укрепление доллара делает менее доступными сырьевые товары при их покупке в другой валюте.

Также в понедельник в своем финотчете Saudi Aramco сообщила, что во втором квартале сохранила объем добычи углеводородов на уровне аналогичного периода прошлого года, порядка 13,5 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, несмотря на добровольные сокращения нефтедобычи, принятые Саудовской Аравией. Кроме того, в первом полугодии компания снизила чистую прибыль почти на 30% год к году.

Инвесторы также продолжают оценивать новости прошлой недели. Так, Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) на своем пятничном заседании не вынес рекомендаций по изменению квот на добычу нефти.