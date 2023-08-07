МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, настроена на перерегистрацию бизнеса в РФ и прорабатывает различные решения, но процесс идет чуть медленнее ожиданий, сообщил в ходе телефонной конференции финансовый директор компании Александр Тарасов. Чистая прибыль "Русагро" по МСФО в первом полугодии увеличилась в 28 раз

"Мы занимаемся этим проектом (редомициляцией — ред.), занимаемся активно. Он идет несколько медленнее, чем мы изначально рассчитывали. Но в целом мы рассчитываем, что группа "Русагро" редомициляцию сделает. По срокам — я не хочу ложных ожиданий создавать и говорить, что это будет тогда-то или в другой период. Как только у нас будут первые позитивные новости, которые мы сможем всем инвесторам озвучить — мы это сделаем незамедлительно", — сообщил Тарасов

Головная структура группы — Ros Agro — зарегистрирована на Кипре. В ноябре прошлого года Тарасов заявлял, что компания изучает все возможности для перерегистрации бизнеса в РФ, от которой впоследствии будет зависеть решение о делистинге с Лондонской биржи. Согласно информации, озвученной им в мае текущего года, компания намерена выработать окончательное решение в ближайшие месяцы.

По дивидендной политике не было анонсировано никаких изменений. "Мы не меняли нашу дивидендную политику, в рамках которой 50% от чистой прибыли должно быть направлено на дивиденды. Если никакого форс-мажора не будет происходить, и мы восстановим доступ всех инвесторов к получению дивидендов, наверное, это примерно то, на что стоит ориентироваться", — сказал Тарасов.

По итогам 2021 и 2022 года компания дивиденды не выплачивала.

Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 49% акций компании принадлежит семье Вадима Мошковича. Другие крупные акционеры — предприниматель Максим Воробьев (10% акций) и бывший гендиректор Максим Басов (7,6%). Free float составляет порядка 26,2%.