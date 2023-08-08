МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Польша вооружается быстрее всех стран НАТО, пишет чешская Seznam zprávy. СМИ: США решили нажиться на Польше

В соотношении расходов на оборонку с ВВП Варшава опережает США. НАТО прогнозирует, что в 2023 году Польша направит на ОПК 3,9 процентов своего ВВП, что на 0,5 процентного пункта больше, чем у Вашингтона. Автор статьи приводит пример Чехии, которая выделяет на оборону 1.5 процента от ВВП.

Главная причина таких расходов — страх Варшавы перед Москвой и Минском после начала СВО. Польша считает Россию непосредственной угрозой для себя. Со стороны Белоруссии были несколько инцидентов, как полагает Варшава, которые также несли угрозу имиджу польской армии. Среди таких инцидентов — появление подозрительного воздушного шара, который пересек границу Польши со стороны Белоруссии. Или появление в польском воздушном пространстве двух белорусских вертолетов. В Минске утверждали, что предупреждали о полете.

Также Варшава укрепляет свои силы на границе из-за сообщений о передвижениях бойцов "Вагнера" в Белоруссии, добавляет издание.

После начала СВО спрос на оружие в мире сильно вырос, поэтому Польша, у которой и так проблемы с бюджетом, ищет для по всем странам мира возможности, пополнить свое вооружение. В 20022 году Варшава заказала в Южной Корее тысячу танков, сотни самоходных гаубиц, десятки легких боевых самолетов FA-50 и 280 реактивных систем залпового огня "Чхонму". Польша стала жертвой собственной пропаганды из-за поддержки Украины

Для этого Варшава взяла у южнокорейских экспортных банков кредит в размере 36,8 миллиардов злотых, а по данным южнокорейских СМИ, сейчас Польша попросила кредит еще больше — на 62 миллиардах злотых. Официально в Варшаве этого не комментируют.

Южная Корея в прошлом году на 140 процентов увеличила экспорт оружия и вошла в список крупнейших стран по этому виду бизнеса. Во многом благодаря заказам из Польши. Но со вторым кредитом для Варшавы могут возникнуть проблемы: экспортные банки Сеула уже исчерпали лимиты на экспортное финансирование оружия, и для того, чтобы и дальше финансировать польские закупки, нужно увеличивать лимит на правительственном уровне. В Польше опасаются смены власти из-за блокировки инвестиций Германией

В Польше многие также сомневаются в целесообразности увеличения покупок оружия в Южной Корее. Летом стало известно, что Варшава покупает оружие у США и Сеула по завышенным ценам, то же самое оружие другие страны покупают гораздо дешевле.

Продолжит ли Польша путь дальнейшего ускоренного вооружения или остановит эту практику, которая подвергается критике со стороны оппозиции правящей партии, станет известно осенью 2023 года. Поскольку правящая партия в случае победу, точно продолжит тратить деньги на закупки оружия, резюмирует издание.

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