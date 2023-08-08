БИШКЕК, 8 авг — ПРАЙМ. Киргизия ввела временный запрет на экспорт черного металла, соответствующий документ опубликован на сайте правительства республики. Киргизия получила от России почти полторы тысячи тонн продпомощи

"Установить временный запрет сроком на шесть месяцев на вывоз (экспорт) из Кыргызской Республики лома и отходов черных металлов, слитков черных металлов для переплавки (шихтовые слитки)", — говорится в документе, подписанном премьером Акылбеком Жапаровым.

Согласно постановлению кабмина, соответствующим госорганам поручено уведомить о введении запрета Евразийскую экономическую комиссию и Всемирную торговую организацию. Таможне и пограничной службе предписано принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного вывоза металла.