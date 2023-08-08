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2023-08-08T15:34:06+03:00
2023
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Киргизия ввела временный запрет на экспорт черного металла
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Киргизия ввела временный запрет на экспорт черного металла, соответствующий документ опубликован на сайте правительства республики. "Установить временный запрет сроком на шесть... ПРАЙМ, 08.08.2023
бизнес, экономика, новости, киргизия, экспорт, металл
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БИШКЕК, 8 авг — ПРАЙМ. Киргизия ввела временный запрет на экспорт черного металла, соответствующий документ опубликован на сайте правительства республики.
"Установить временный запрет сроком на шесть месяцев на вывоз (экспорт) из Кыргызской Республики лома и отходов черных металлов, слитков черных металлов для переплавки (шихтовые слитки)", — говорится в документе, подписанном премьером Акылбеком Жапаровым.
Согласно постановлению кабмина, соответствующим госорганам поручено уведомить о введении запрета Евразийскую экономическую комиссию и Всемирную торговую организацию. Таможне и пограничной службе предписано принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного вывоза металла.