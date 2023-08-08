МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Киев, проводя атаки на нефтяные танкеры, которые загружаются в порту Новороссийска, заведут мировую экономику и энергетику в нефтяной капкан, пишет украинский портал "Страна". Разбазарили. Нефть устремилась к $100 за баррель, а США кусают локти

Первая причина, по которой может быть энергетический коллапс (если Киев продолжит теракты) в том, что Россия и Саудовская Аравия в рамках договоренностей ОПЕК + и так снижают добычу нефти с весны, и планируют не наращивать ее минимум весь 2024 год. Рынок даже ожидает новых ограничений от нефтяного альянса.

Вторая причина — сейчас идет глобальный спрос на нефть. По оценкам Goldman Saсhs, он увеличился до рекордных 102,8 миллиона баррелей в сутки, что на 550 тысяч больше, чем ожидалось ранее.

Сегодня нефть марки Brent стоит свыше 85 долларов за баррель (на 18 процентов больше, чем в июне) В Goldman Saсhs считают, что уже очень скоро нефть пробьет новую планку в 90 долларов за баррель.

Из-за роста цен страны начинают запасаться "черным золотом". Среди них США и Китай, лидеры мирового производства. В итоге во втором полугодии ожидается дефицит нефти на уровне 1,8 миллиона тонн, а в 2024 году — 600 тысяч баррелей в сутки, оценивают в Goldman Saсhs.

Атаки на танкеры в такое время лишь усилят встревоженность мировой экономики и энергетического рынка, в частности.

"Если бы сейчас порт Новороссийск оказался заблокированным, цена очень быстро взлетела бы выше 100 долларов за баррель", — считает экономист Алексей Кущ.

Он добавил, что мировая экономика такой высокой цены на нефть не выдержит, поэтому начнет скатываться в рецессию. Максимальная цена нефти, при которой глобальная экономика может работать без угрозы кризиса — 90-93 доллара за баррель, считает экономист. Новак заявил, что Россия полностью предана договоренностям ОПЕК+

Для Украины это тоже будет иметь последствия. К примеру, от нефтяных цен зависит цена на бензин. Она вырастет во многих странах, в том числе и на Украине, что выльется в существенный рост инфляции. Доля транспортных перевозок в стоимости украинских товаров составляет 10-40 процентов.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе было несколько атак беспилотниками вблизи порта Новороссийск, поврежден был крупный танкер "Сиг". Этим положением дел недоволен Вашингтон, который старается остановить рост цен на нефть перед президентскими выборами. Поэтому он заинтересован сохранить российскую нефть на рынке.

Киев этого не учитывает, когда выходит с атаками в Черное море, резюмирует издание.

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