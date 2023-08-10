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Встреча министров экономики АСЕАН - Россия пройдет на следующей неделе
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Встреча министров экономики АСЕАН — Россия должна состояться на следующей неделе, Россия будет представлять Минэкономразвития, сообщил постоянный представитель России при АСЕАН... ПРАЙМ, 10.08.2023
экономика, новости, россия, асеан, минэкономразвития
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Встреча министров экономики АСЕАН — Россия должна состояться на следующей неделе, Россия будет представлять Минэкономразвития, сообщил постоянный представитель России при АСЕАН Евгений Загайнов.
"Буквально на следующей неделе должна состояться министерская встреча, встреча министров экономики АСЕАН — Россия, мы рассчитываем на участие Минэкономразвития на соответствующем уровне в ней", — сказал Загайнов на онлайн-брифинге в медиагруппе "Россия сегодня".