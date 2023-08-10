МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Встреча министров экономики АСЕАН — Россия должна состояться на следующей неделе, Россия будет представлять Минэкономразвития, сообщил постоянный представитель России при АСЕАН Евгений Загайнов. Российские туроператоры зафиксировали взрывной рост спроса на Мальдивы

"Буквально на следующей неделе должна состояться министерская встреча, встреча министров экономики АСЕАН — Россия, мы рассчитываем на участие Минэкономразвития на соответствующем уровне в ней", — сказал Загайнов на онлайн-брифинге в медиагруппе "Россия сегодня".